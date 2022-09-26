Астана, 26 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Астана исходит из принципов территориальной целостности государств, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Он прокомментировал проведение референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях бывш. УССР. Жители высказывают мнение по вопросу воссоединения территорий с Российской Федерацией.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — цитирует представителя казахстанского дипведомства ТАСС.

При этом Смадияров отметил, что важнейшей задачей Казахстан считает сохранение стабильности, и выразил готовность оказывать содействие налаживанию диалога.

Напомним, референдумы проходят с 23 по 27 сентября.