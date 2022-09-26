Джакарта, 26 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Бурунди Альберт Шингиро подписали соглашение об отмене виз, сообщает Antara.

Dave Proffer Бурунди

Ретно Марсуди надеется, что соглашение, согласованное на полях 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, может еще больше укрепить взаимодействие в отношениях между официальными лицами двух стран.

«Индонезия продолжает уделять внимание Африке для расширения инвестиционных и торговых возможностей», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Бурунди надеется, что соглашение может проложить путь для других двусторонних соглашений, в частности соглашения о защите инвестиций и соглашения об избежании двойного налогообложения, чтобы стимулировать увеличение инвестиций между двумя странами.

Бурунди предлагает индонезийским инвесторам инвестировать в страну, особенно в сектор добычи полезных ископаемых.

На двусторонней встрече министры иностранных дел двух стран также обсудили усилия по улучшению экономических отношений между двумя странами. В частности, Ретно Марсуди передала приглашение бурундийским бизнесменам и компаниям принять участие в 37-й торговой индонезийской выставке (TEI), которая состоится в октябре 2022 года.

Ожидается, что участие предпринимателей из Бурунди в TEI 2022 улучшит торгово-экономические отношения между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди упомянула о судьбе и положении народа рохинджа (Мьянма) в лагерях беженцев на встрече группы стран МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия).

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