Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве в районе Хорошево-Мневниках на земельном участке площадью 6 га планируют построить Национальный футбольный центр. Сообщается на портале мэра столицы.

Футбол АО «Сахамедиа»

Национальный футбольный центр станет базой для тренировок национальных и молодежных сборных и будет работать круглый год.

В центре построят три больших поля с гибридным газоном, подогревом и автоматическим поливом. На одном из них появятся трибуны на 500 зрителей. Также построят здание, где разместят тренерские штабы, департаменты и службы Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершается строительство четырех новых футбольных полей.

Читайте подробнее: Четыре новых футбольных поля откроется в Москве в 2022 году