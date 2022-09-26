Якутск, 26 сентября 2022, 08:58 — REGNUM Семьи мобилизованных из Якутии мужчин нуждаются в деньгах, а потому назначение им единовременной выплаты в 200 тыс. рублей — правильное решение. Такое мнение высказал 26 сентября политобозреватель и журналист Виталий Обедин, комментируя соответствующее заявление главы республики Айсена Николаева.
Читайте также: В Якутии семьи мобилизованных получат по 200 тыс. рублей
Он подчеркнул, что сейчас семьи лишились кормильцев, а зарплату за военную службу мобилизованные ещё не получили. Эксперт надеется, что положенными выплатами людей обеспечат в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты предусмотрели для семей мобилизованных в Якутии. Им выплатят по 200 тыс. рублей, заявил на совещании с челнами правительства республики глава региона Айсен Николаев.