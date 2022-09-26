Якутск, 26 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Семьи мобилизованных из Якутии мужчин нуждаются в деньгах, а потому назначение им единовременной выплаты в 200 тыс. рублей — правильное решение. Такое мнение высказал 26 сентября политобозреватель и журналист Виталий Обедин, комментируя соответствующее заявление главы республики Айсена Николаева.

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Он подчеркнул, что сейчас семьи лишились кормильцев, а зарплату за военную службу мобилизованные ещё не получили. Эксперт надеется, что положенными выплатами людей обеспечат в ближайшее время.

«Из семей ушел доход, ушла гарантия. И дальше как? Что если с кормильцем случится беда? Прямо сейчас нужно выделить семьям мобилизованных поддержку, чтобы они могли в отсутствие мужей и отцов закрыть первоочередные потребности — оплатить ипотеку, закрыть кредиты, закупить картошку и мясо… Да даже собрать мужиков в дорогу — рюкзаки, «комки», кнопочные мобилки с новыми симками, качественная обувь и т.д., это все денег стоит, которые пришлось спешно вырывать из тощих семейных бюджетов. Так что это не «реклама мобилизации», а естественное и правильное решение», — подчеркнул Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты предусмотрели для семей мобилизованных в Якутии. Им выплатят по 200 тыс. рублей, заявил на совещании с челнами правительства республики глава региона Айсен Николаев.