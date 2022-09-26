Херсон, Бывш. УССР, , 08:43 — REGNUM В течение ближайшего времени рассчитывает воссоединиться с Российской Федерацией Херсонская область. Об этом 26 сентября заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Моё личное мнение: это произойдёт в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов добавил, что связанный с воссоединением области с Россией процесс изменить и переломить уже не выйдет, несмотря на все попытки запугивания и угрозы со стороны нацистского киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Астана выступает за политический диалог между Москвой и Киевом и за сохранение стабильности в регионе.