Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Член Конгресса США от Республиканской партии, входящих в группу «Друзья Грузии» Адам Кинзингер призвал ограничить въезд в Грузию для граждан России. Это заявление он 25 сентября разместил в соцсети Twitter.

Конгрессмен Адам Кинзингер U.S. House of Representatives

«Народ Грузии поступил бы благоразумно, закрыв свою границу и не впуская российских туристов, хотя бы в течение короткого времени. Наплыв мужчин боеспособного возраста к этому небольшому, но важному союзнику очень опасен», — заявил политик.

Кинзингер призвал Грузию «пожертвовать» такой важной для неё отраслью, как туризм. Он заявил, что считает это важным.

Напомним, 24 сентября в МВД Северной Осетии сообщили, что на пограничном КПП «Верхний Ларс» скопилось 2,3 тыс. автомобилей, направляющихся в Грузию.