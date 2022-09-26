Москва, , 08:41 — REGNUM Главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову будет предложено оценить ряд мер, которые направлены на поддержку мобилизованных индивидуальных предпринимателей, отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).

Станислав Наумов Фото предоставлено пресс-службой конкурса АНО «Россия — страна возможностей»

По словам депутата, в частности, необходимо приостановить платежи по налогам, взносам и кредитам на период несения индивидуальным предпринимателем воинской службы по контракту.

Также Наумов считает необходимым приостановить любую как административную, так и уголовную ответственность для индивидуальных предпринимателей, призванных в соответствии с указом о мобилизации и ответственность индивидуального предпринимателя за нарушение муниципального контракта на поставку товаров или оказание услуг.

«Проекты решений будем обсуждать с представителями бизнеса из всех регионов сегодня в Думе в 12:00. Завтра обсудим их с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Возможно, часть предложений одобрим в среду на правительственном часе с его участием», — отметил Наумов в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») провел встречу с замминистра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой, на которой обсуждались предложения в законопроект о поддержке индивидуальных предпринимателей, которые будут призваны в рамках мобилизации.

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