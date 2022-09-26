Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 26 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Николаевске-на-Амуре продолжается строительство центра культурного развития, который планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года. На данный момент объект находится в высокой степени строительной готовности. Уже смонтировали наружные сети водопровода, осуществлен монтаж облицовки фасада, благоустраивается прилегающая территория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Хабаровском крае.

Правительство Хабаровского края Новый центр культурного развития

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«В помещении возведены монолитные стены и перекрытия этажей, завершён монтаж оконных блоков, обустраиваются полы на всех этажах, ведется облицовка стен и полов санузлов плитами керамогранита, обшиваются ГВЛ перегородки. Одновременно ведутся работы по обустройству инженерных сетей внутри здания», — пояснили специалисты.

Центр имеет современный дизайн, используются качественные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке продолжается установка модульных Домов культуры по программе «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» в рамках нацпроекта «Культура».