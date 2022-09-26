Копенгаген, , 08:40 — REGNUM Сборная Дании одержала победу над командой Франции в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В составе сборной Дании голы забили нападающие Каспер Дольберг на 33-й минуте и Андреас Сков Ольсен на 39-й.

Сборная Дании заняла второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А, на счету команды 12 очков. Команда Франции стала третьей с пятью очками.

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