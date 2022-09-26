Оренбург, , 08:40 — REGNUM Ленинский райсуд Оренбурга рассмотрел гражданское дело против Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» об обязании обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества, сообщили 26 сентября в пресс-службе судебной инстанции.

Дом в Шарлыке Oren.sledcom.ru

Стоит отметить, в конце февраля в Шарлыке обрушилась кровля многоквартирного дома. Пострадала стена и оконные проемы в квартирах. По результатам прокурорской проверки предварительной причиной обрушения назвали недостаточную жесткость стропильной системы в поперечном направлении и недостаточную несущую способность отдельных элементов и узлов. Вводили режим ЧС. По факту обрушения возбудили уголовное дело.

Примечательно, что капремонт кровли дома был произведён в 2019 году. После обрушения крыши состояние строительных конструкций оценивается как недопустимое.

Истцы, которые являются собственниками квартир в доме, настаивали на том, чтобы фонд провел ремонт. Сам ответчик возражал. Представитель фонда пояснил, что в целях ликвидации чрезвычайно ситуации, правительством Оренбургской области бюджету Шарлыкского района предоставлена субсидия на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, а администрацией района заключен муниципальный контракт на выполнение работ по восстановлению кровли. Ответчик считает, что отсутствует нарушение прав истцов.

Поскольку обрушение кровли МКД произошло в период действия гарантийных обязательств на результаты капитального ремонта кровли, суд пришел к выводу, что ответственность должна быть возложена на Фонд как заказчика указанных работ. Оперативное вмешательство в ситуацию региональных властей в целях скорейшего восстановления прав граждан, оставшихся без крыши над головой, не снимает с фонда возложенных на него обязанностей.

Суд возложил на ответчика обязанность обеспечить проведение ремонтно-восстановительных работ общего имущества в МКД, необходимых для ликвидации последствий обрушения кровли, в течение трех месяцев со дня вступления решение суда в законную силу. Пока она не вступило в силу

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