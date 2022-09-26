Уфа, , 08:44 — REGNUM Центр содействия гражданам, которые были ошибочно призваны на службу в нарушение указа президента России о частичной мобилизации, открыт в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба народного фронта по Башкирии.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Сообщается, что этот пункт также развернут и для решения проблем организации быта мобилизованных.

Так, в Башкирии обращения по этим вопросам принимают в региональном исполкоме народного фронта по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д.1, кабинет 138. Телефон: 8 (34−72) 73−55−44.

Кроме этого, оставить свой комментарий можно на страницах регионального отделения народного фронта в социальных сетях.

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