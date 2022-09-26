Шицзячжуан, Китай, 26 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Главный виновник нападения на ресторан барбекю в провинции Хэбэй на севере Китая был приговорен местным судом в пятницу к 24 годам тюремного заключения, сообщает агентство Синьхуа.

Барбекю

Чэнь Цзичжи был осужден за совершение различных преступлений, включая умышленное нападение, драку, грабеж, незаконное задержание и управление казино. Согласно заявлению Народного суда округа Гуаньян города Ланфан провинции Хэбэй, на него также был наложен штраф в размере 320 000 юаней (около $45 766,59).

Суд установил, что с 2012 года Чэнь возглавлял группу гангстеров для совершения преступлений в Таншане и других местах. Они нарушили местные экономические и социальные порядки и оказали негативное влияние на общество, говорится в заявлении.

Еще 27 обвиняемых были приговорены к тюремному заключению на сроки от шести месяцев до 11 лет. Несколько из них были замешаны в деле о нападении на ресторан барбекю, в то время как другие участвовали в бандитских преступлениях вместе с Ченом.

Печально известный инцидент с нападением произошел 10 июня в городе Таншань провинции Хэбэй, в результате чего четыре женщины получили ранения. Этот случай вызвал широкое общественное беспокойство.