Вена, , 08:47 — REGNUM Власти б. УССР согласились на постоянное присутствие на Запорожской АЭС представителей МАГАТЭ, но потом об этом пожалели. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

По его словам, почти одновременно и Москва, и Киев высказались в пользу постоянного присутствия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Однако теперь складывается впечатление, что в Киеве об этом уже пожалели.

«С нашей же точки зрения, такое присутствие позволяет обеспечить существенно более объективную картину положения дел на станции. Места для [спекуляций со стороны Киева] и западных спекуляций на этот счёт становится всё меньше», — сказал Ульянов в интервью ТАСС.

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