Краснодарский край, 16 февраля, 2015, 08:24 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в текущем году для трудоустройства различных категорий населения предусмотрено 26 тысяч рабочих мест. Так, в том числе, почти 14,2 тыс. квот будут отведены для инвалидов, а также свыше 11,8 тыс. квот для молодежи и других категорий населения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 16 февраля, квоты рабочих мест установлены в соответствии с краевым законом 4715 организациям региона.

По информации краевого департамента труда и занятости, на 1 февраля нынешнего года в крае на квотируемых рабочих местах трудились почти 14,5 тыс. человек. Из них более 11,2 тыс. — инвалиды, порядка 2,5 тыс. — молодежь до 20 лет, более 360 граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 330 человек, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма.

Напомним, что краевым законом «О квотировании рабочих мест» организациям с числом работников от 35 человек установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 2%, а также 2% — для граждан испытывающих трудности в поиске работы. К этой категории относится молодежь в возрасте от 14 до 18 лет; граждане, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, а также бывшие осужденные и граждане, излечившиеся от наркомании и алкоголизма.

Добавим, что за неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты наказывается административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В пресс-службе главы региона отметили, что установленные квоты обеспечивают дополнительные социальные гарантии по трудоустройству гражданам, традиционно испытывающим трудности в поиске работы. Реализация закона «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» позволяет ежегодно создавать порядка 13 тыс. рабочих мест для инвалидов.

Напомним, в прошлом году в соответствии с краевым законом о квотировании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, для 4,6 тыс. работодателей было установлено более 14,5 тыс. квот для инвалидов — на 2 тыс. больше, чем в 2013 году. По итогам 10 месяцев в рамках квот работают 13,5 тыс. инвалидов, что почти на 2,5 тыс. больше, чем годом ранее.