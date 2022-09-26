Чебоксары, 26 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Военком Чувашии отменил запрет военнообязанным покидать пределы населённых пунктов, где они проживают, но при этом свои поездки они должны согласовывать с военкомом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. В Ульяновской области отменили пункт приказа о частичной мобилизации, запрещавший находящимся в запасе выезжать за пределы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Военком Чувашии Бахтиер Холиков подписал приказ № 260, где вторым пунктом отменяется временный запрет на выезд за пределы района (города) находящимся в запасе гражданам, не получившим повесток военного комиссариата.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военного комиссариата, согласовывать в военном комиссариате по месту постановки на воинский учёт порядок выезда и прибытия», — говорится в приказе военного комиссара Чувашии.

В телеграм-канале пресс-службы ульяновского губернатора «Пул № 73» отмечается, что в приказ военкома Ульяновской области внесено изменение: отменяется пункт о временном запрете выезда за пределы района (города) находящимся в запасе и не попавшим под частичную мобилизацию.

Напомним, что вопросы и жалобной по частичной мобилизации от жителей Чувашии принимают по телефону горячей круглосуточной линии 122, для информационных разъяснений запущены сайт и чат-бот. С начала призыва поступило 2 тыс. звонков, большинство из них касается условий частичной мобилизации, есть и жалобы на незаконный призыв, которые рассматриваются индивидуально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев предупредил, что «будут привлечены к ответственности» лица, стремящиеся «любыми путями выполнить так называемый «план», закрывая глаза на отсутствие у призываемого боевого опыта, наличие у него инвалидности или родственников на иждивении».