Сеул, , 08:38 — REGNUM 26 сентября вице-спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи, председатель южнокорейско-японской парламентской ассоциации Чон Чжин Сок прибыл в Японию для участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей парламента.

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Сообщается, что вместе с заместителем спикера в Японию отправились представители правящей и оппозиционных партий.

В ходе зарубежной поездки члены южнокорейской делегации встретятся с председателем главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Кэнто Идзуми и лидером партии Комэйто Нацуо Ямагути.

Напомним, что с южнокорейской стороны на государственных похоронах Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября, также будет присутствовать премьер-министр Хан Док Су.

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