Урумчи, Китай, , 08:37 — REGNUM 80-дневный сезон наводнений в русле реки Тарим, самой длинной внутренней реки Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, завершился, сообщило Министерство водных ресурсов Китая, передает 25 сентября агентство Синьхуа.

Синьцзян

Самый высокий уровень воды, измеренный на гидрологических станциях вдоль реки, опустился ниже уровня опасного предупреждения 22 сентября, сообщило министерство. С мая магистраль и 24 притока реки Тарим подверглись наводнениям из-за осадков и таяния снега, вызванных высокими температурами.

В ответ на наводнение органы управления водными ресурсами приступили к работе и обеспечили нормальное функционирование водохранилищ, плотин и других проектов по охране водных ресурсов вдоль рек, сообщило министерство.

Паводковые воды были отведены для орошения дополнительных 630 600 му (42 040 га) сельскохозяйственных полей и полива лесов populus euphratica. Река Тарим протекает 1321 км по краю бесплодной Таримской впадины, малонаселенной местности.