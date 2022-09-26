Мариуполь, ДНР, , 08:36 — REGNUM Видеозапись из одной из мобильных палаток для голосования на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) разместил 26 сентября в своём телеграм-канале телеканал RT.

Голосование animatedheaven

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как мирные жители приходят в палатку для голосования и оставляют бюллетени в опечатанных и опломбированных ящиках для них.

Также одна из жительниц Мариуполя рассказала, что она 19 654 года рождения и потому застал и СССР, и весь период так называемой «незалежности» бывш. УССР, от которой у неё крайне негативные впечатления.

«30 лет мы ничего хорошего не видели. Только и были под игом их. Приедут в Мариуполь и отнимут, и уедут. То зерно, то ещё что-нибудь», — сказала она, уточнив, что жители города не ездили в Киев на майдан зимой 2013–2014 годов, хотя их туда для этого и приглашали.

Кроме того, другая жительница Мариуполя рассказала, что потеряла из-за действия киевских боевиков в марте 2022 года всю свою семью, которую она очень хочет найти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Алтайского края продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой Народных Республик