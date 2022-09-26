Минск, , 08:36 — REGNUM Власти Белоруссии готовы при необходимости обратиться в судебные инстанции, чтобы вернуть отнятую Киевом собственность, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Он напомнил, что, согласно данным СМИ, киевский режим конфисковал собственность Белоруссии и России на сумму около $1 млрд. По словам Макея, в Минске проанализировали всё имущество, которое находится на территории б. УССР.

«Этот анализ у нас зафиксирован, мы будем отслеживать ситуацию… И если будет необходимость, то, естественно, будем обращаться в соответствующие судебные инстанции… Мы не оставим это без ответа», — заявил он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макей заявил, что Белоруссия «даже в нынешней ситуации» готова к равноправному диалогу и взаимодействию с Запалом, но без предварительных условий и давления.

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