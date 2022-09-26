Москва, , 08:36 — REGNUM Погода 26 сентября в Москве будет облачной с прояснениями, возможен дождь, температура поднимется до +11 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, синоптики ожидают в столице облачность с неустойчивыми прояснениями. Небольшой дождь может пройти в Московской области, в основном на севере и северо-востоке.

«В столице максимальная температура 9-11, по области от 7 до 12», — сообщил Синенков РИА Новости.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление будет повышенным: 745 мм рт. ст.

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