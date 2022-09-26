Токио, , 08:35 — REGNUM Анимационная студия 8-Bit рассказала о том, какое количество эпизодов получит аниме-сериал «Синяя тюрьма» (Blue Lock). Об этом 26 сентября сообщает портал Comicbook.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Премьера аниме-сериала состоится 9 октября 2022-года. В рамках первого сезона шоу про футбол с необычным сюжетом будет выпущено 24 серии. Отмечается, что они будут выходить в осенне-зимний сезон, таким образом, предполагается, что последний эпизод выйдет в эфир до апреля 2023-го.

Напомним, в основу аниме-сериала «Синяя тюрьма» легла одноимённая манга, которую Мунэюки Канеширо и Юсуке Номура выпускают с августа 2018 года в журнале Weekly Shonen Magazine издательства Kodansha. Сюжет произведения рассказывает о том, как японская футбольная организация, тяжело переживающая поражение страны на чемпионате мира по футболу, решает запустить специальный проект «Блю Лок», в рамках которого планируется создать самого лучшего (и при этом самого эгоистичного) нападающего.

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