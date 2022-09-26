Харбин, Китай, , 08:34 — REGNUM По данным провинциального департамента сельского хозяйства и по делам сельских районов, площадь защитной обработки почвы в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в этом году превысила 1,7 млн га с целью защиты редких черноземов, сообщает 25 сентября агентство Синьхуа.

Чернозем carlfbagge

Чернозем так же ценен, как и большая панда. Типичная площадь чернозема в провинции Хэйлунцзян, известной как «зерновой амбар Китая», составляет примерно 10,4 млн га, что составляет 56,1% от общей площади чернозема на северо-востоке Китая.

Хэйлунцзян оказывает поддержку фермерам, оснащая их сеялками без обработки почвы в рамках политики субсидирования покупки сельскохозяйственной техники. Число плантаторов, не занимающихся обработкой почвы, в провинции возросло до 34 000. Фермеры также получают субсидии, чтобы мотивировать их практиковать бережливую обработку почвы.

Практика переработки соломы и использование других технологий в Хэйлунцзяне были рекомендованы в качестве решений для продвижения органических удобрений, которые защищают чернозем в Китае.