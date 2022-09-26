Лондон, , 08:33 — REGNUM На утренних торгах в понедельник 26 сентября фунт стерлингов упал до рекордно низкого уровня, поскольку инвесторы не поверили в планы британского правительства по выходу из сложившегося кризиса и предпочли перевести деньги в доллары США, как передает агентство Reuters.

Британский фунт стерлингов

Резкое падение британского фунта способствовало тому, что американский доллар достиг нового двадцатилетнего пика по отношению к корзине основных валют.

Фунт упал на 4,9% до исторического минимума в $1,0327, после чего стабилизировался на отметке $1,05 405, что на 2,9% ниже закрытия предыдущей сессии.

Перед этим, в пятницу 23 сентября, он падал на 3,6%, после того как новый министр финансов Великобритании Квази Квартенг представил программу снижения налогов, которую предполагается финансировать за счет крупнейшего с 1972 года увеличения заимствований.

«На стерлинг обрушился мощный удар, — сказал глава исследовательского отдела брокерской фирмы Pepperstone Крис Уэстон. — Инвесторы ждут ответа от Банка Англии. Они говорят, что так не может долго продолжаться».

Индекс доллара, в корзину которого входят стерлинг, евро и иена, достиг 114,58 впервые с мая 2002 года, после чего снизился до 113,73, что на 0,52% выше, чем в конце прошлой недели.

«Плохая ситуация в Великобритании усиливает поддержку для доллара США, который может снова пойти вверх на этой неделе», — написал в своем отчете глава отдела международной экономики Commonwealth Bank of Australia Джозеф Каперсо.

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