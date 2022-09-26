Пекин, 26 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Всекитайская ассоциация журналистов (ACJA) объявила победителей 32-й премии China Journalism Award и 17-й премии Changjiang Taofen Award, двух самых престижных журналистских премий в стране, сообщает агентство Синьхуа.

snowyowls Здание «Синьхуа» в Пекина

В общей сложности 380 новостных статей средств массовой информации получили в этом году премию China Journalism Award, в то время как 20 человек получили премию Changjiang Taofen Award.

Список победителей был опубликован 23 сентября на сайтах на zgjx.cn и xinhuanet.com, при этом окончательные результаты будут объявлены позже.