Амстердам, , 08:33 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над командой Бельгии в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Вирджил ван Дейк Ailura

В составе сборной Нидерландов гол забил защитник Вирджил ван Дейк на 73-й минуте. С

Сборная Нидерландов заняла первое место в турнирной таблице группы 4 Лиги А и вышла в плей-офф турнира, на счету команды 16 очков. Команда Бельгии стала второй с 10 очками.

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