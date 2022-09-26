Амстердам, 26 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Сборная Нидерландов одержала победу над командой Бельгии в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Ailura Вирджил ван Дейк

В составе сборной Нидерландов гол забил защитник Вирджил ван Дейк на 73-й минуте. С

Сборная Нидерландов заняла первое место в турнирной таблице группы 4 Лиги А и вышла в плей-офф турнира, на счету команды 16 очков. Команда Бельгии стала второй с 10 очками.