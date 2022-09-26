Псаки предрекла поражение демократам из-за Байдена в ноябре на выборах
Вашингтон, 26 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Если намеченные на ноябрь промежуточные выборы в США станут «референдумом» по вопросу поддержки президента США Джо Байдена, Демократическую партию ждет поражение, заявила Джен Псаки, бывший официальный представитель администрации Байдена, сообщает New York Post.
Псаки, покинувшая Белый дом в мае и перешедшая на работу на телеканал MSNBC, отметила, что если основное внимание на промежуточных выборах будет уделять «самой радикальной» партии, то демократов в день выборов ждет победа.
По словам бывшего представителя Белого дома, она наблюдает за гонкой в Сенат США, разыгравшейся в Пенсильвании между губернатором Джоном Феттерманом, кандидатом от Демократической партии, и знаменитым кардиохирургом Республиканской партии доктором Мехметом Озом, и отметила, что республиканцы размещают политическую агитацию, изображающую Феттермана как мягкого по отношению к преступлению.
В то время как рейтинги одобрения Байдена недавно поднялись до 40 — 45% с тех низких показателей, которые наблюдались в недавних опросах, опрос Washington Post / ABC News, опубликованный 25 сентября, показал, что он остается ниже этого уровня на уровне 39%. Согласно опросу, рейтинг неодобрения президента составляет 53%.