Вашингтон, 26 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Если намеченные на ноябрь промежуточные выборы в США станут «референдумом» по вопросу поддержки президента США Джо Байдена, Демократическую партию ждет поражение, заявила Джен Псаки, бывший официальный представитель администрации Байдена, сообщает New York Post.

Obamawhitehouse.archives.gov Джен Псаки

Псаки, покинувшая Белый дом в мае и перешедшая на работу на телеканал MSNBC, отметила, что если основное внимание на промежуточных выборах будет уделять «самой радикальной» партии, то демократов в день выборов ждет победа.

«Если будет референдум по президенту, они проиграют. И они это знают. Они также знают, что преступность — это очень проблемная тема для демократов, я бы сказала, одна из самых больших проблем», — отметила Псаки.

По словам бывшего представителя Белого дома, она наблюдает за гонкой в Сенат США, разыгравшейся в Пенсильвании между губернатором Джоном Феттерманом, кандидатом от Демократической партии, и знаменитым кардиохирургом Республиканской партии доктором Мехметом Озом, и отметила, что республиканцы размещают политическую агитацию, изображающую Феттермана как мягкого по отношению к преступлению.

«Что мне было интересно, так это то, что вы всегда следите за деньгами и куда люди тратят деньги. А в Пенсильвании республиканцы тратят миллионы долларов в эфире на построенную вокруг проблемы преступности агитацию против Феттермана, потому что именно в этом они видят его уязвимость», — заявила бывший главный пресс-секретарь Байдена.

«Экономика, безусловно, довлеет надо всем. Тем не менее нужно смотреть на факторы в каждом штате, а преступность — огромная проблема в гонке в Пенсильвании», — сказала она.

В то время как рейтинги одобрения Байдена недавно поднялись до 40 — 45% с тех низких показателей, которые наблюдались в недавних опросах, опрос Washington Post / ABC News, опубликованный 25 сентября, показал, что он остается ниже этого уровня на уровне 39%. Согласно опросу, рейтинг неодобрения президента составляет 53%.