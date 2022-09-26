Джакарта, , 08:25 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева выступила с речью о развитии российско-индонезийских отношений в области культуры на международном фестивале культуры, проходившем в Университете Индонезии, сообщает российское посольство в своем Telegram-канале.

Индонезия (сс) Prayitno

«Надеюсь, что Россия станет постоянным участником подобных мероприятий в Университете Индонезии», — заявила посол России в Индонезии.

К этому событию российская сторона подготовила выступление творческой детской группы «Соловушка " с одноименным танцем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейший производитель электроники Тайваня Foxconn и индонезийская угледобывающая компания Indika Energy объявили о создании совместного предприятия по производству электрических автомобилей и аккумуляторов для них.

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