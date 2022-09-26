Москва, 26 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Эвакуацию своих сотрудников с территории России начали студии по разработке видеоигр, в ходе которой они в ряде случаев выкупают целые чартерные рейсы. Об этом 26 сентября сообщает «Коммерсант».

Free-Photos Программист

По информации издания, в одном из подобных случаев были вывезены сразу 100 мужчин с семьями, и участники этого рынка уточняют, что две трети сотрудников — художники и дизайнеры, то есть формально не IT-специалисты и не могут рассчитывать на бронь.

Также указывается, что возникшими паническими настроениями в этой сфере уже воспользовались иностранные студии, ранее не желавшие брать жителей РФ на работу, однако теперь готовые это делать, чтобы специалисты не попали под частичную мобилизацию.

Кроме того, уточняется, что не имеющие возможности вывезти своих сотрудников за рубеж студии намерены защищать своих сотрудников мужского пола от призыва другими способами.

«Студии — разработчики игр, могут помочь сотрудникам с «соответствующим высшем образованием» и добиться получения отсрочки. Сейчас одним из главных вопросов будет, какие именно специальности получат иммунитет», — рассказал управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Камчатки, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции, пройдут боевое слаживание в регионе и только после этого отправятся в Донбасс.