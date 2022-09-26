Тэджон, Южная Корея, , 08:25 — REGNUM В результате пожара, вспыхнувшего в торговом центре в южнокорейском городе Тэджон, погибли два человека, ещё четверо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Пожар Dave Hogg

Согласно опубликованным данным, возгорание произошло в 07:45 по местному времени.

В результате инцидента из торгового центра и близлежащих домов было эвакуировано 110 человек.

Для тушения пожара были привлечены 126 человек и 40 единиц пожарной техники.

Предполагается, что возгорания произошло на подземной парковке или погрузочной площадке, точная причина возгорания пока не установлена.