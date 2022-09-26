Тэджон, Южная Корея, 26 сентября 2022, 08:25 — REGNUM В результате пожара, вспыхнувшего в торговом центре в южнокорейском городе Тэджон, погибли два человека, ещё четверо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Пожар
Пожар
Dave Hogg

Согласно опубликованным данным, возгорание произошло в 07:45 по местному времени.

В результате инцидента из торгового центра и близлежащих домов было эвакуировано 110 человек.

Для тушения пожара были привлечены 126 человек и 40 единиц пожарной техники.

Предполагается, что возгорания произошло на подземной парковке или погрузочной площадке, точная причина возгорания пока не установлена.