Москва, 26 сентября 2022, 08:23 — REGNUM Киевские войска совершили обстрел Донецка и посёлка Гольмовский. Об этом 26 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 7:50 из Дылеевки обстрелян Гольмовский, выпущено пять снарядов калибра 152 мм.
В 7:55 из Красногоровки открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив семь снарядов калибра 152 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики получили ранения пять мирных жителей.