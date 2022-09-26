Москва, 26 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Донецка и посёлка Гольмовский. Об этом 26 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 7:50 из Дылеевки обстрелян Гольмовский, выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

В 7:55 из Красногоровки открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив семь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики получили ранения пять мирных жителей.