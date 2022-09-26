Уфа, , 08:29 — REGNUM Специальный пункт для воинов, отправляющихся выполнять задачи спецоперации на территории б. УССР, организовали в Башкирии. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы Башкирии.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

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Сообщается, что пункт питания организован на границе Башкирии в Илишевском районе. В нем бойцы могут пообедать и привести себя в порядок.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил региональному правительству и главам муниципалитетов обеспечить комфортную доставку мобилизованных жителей к местам подготовки и боевого слаживания. Он поручил подготовить для этих целей автобусный парк, при этом в автобусах должен быть достаточный объём питьевой воды и качественный сухой паёк.

Хабиров также предложил организовать на пути следования автоколонн пункты питания.

«Мы в состоянии обеспечить ребят всем необходимым и поддержать их семьи. Прошу всех максимально ответственно подойти к этой работе», — сообщил глава региона на совещании с главами городов и районов, членами правительства Башкирии.