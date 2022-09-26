Москва, , 08:19 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о категорическом непризнании ЛНР и ДНР частью России иронично прокомментировал в своем телеграм-канале 26 сентября политолог Владимир Корнилов:

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Блинкен заявил, что США никогда не признают включение Донбасса в состав России. Что ж, ровно 100 лет назад Вашингтон заявлял, что США никогда не признают советскую Россию. Потом на признание потребовалось 10 лет. Не такой уж и большой срок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области никогда не будут признаны в мире частью России, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу CBS 25 сентября.

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