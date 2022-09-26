Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, , 08:17 — REGNUM Более миллиона баррелей планируется поставлять из США в Европу ежедневно, чтобы заменить российское сырьё. Об этом 26 сентября сообщил директор компании-нефтетрейдера Vitol Рассел Харди агентству Reuter на полях 38-й ежегодной Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (APPEC).

Как пояснил Харди, сырьё из России будет вытеснено из США и европейских стран. По этой причине российским поставщикам придётся искать «дом» для сырья на других рынках.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оно [сырьё — ред.] будет уходить все дальше и дальше и находить другие рынки, при этом его придется продавать со скидкой», — уверен Харди.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объём стратегических резервов в США упал до минимума за последние 40 лет.

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