Саратов, , 09:29 — REGNUM Еще двое военнослужащих-саратовцев погибли в ходе специальной военной операции РФ на территории б. УССР. Соболезнования родным и близким воинов выразили глава Саратовской области Роман Бусаргин и исполняющая обязанности мэра Саратова Лада Мокроусова.

Память Зоя Емельянова © ИА REGNUM

«Юрий Иванович Яровой и Александр Алексеевич Лисин отдали жизни ради безопасности своей страны и своего народа. Мы будем всегда помнить их подвиг», — сказал губернатор.

Лада Мокроусова назвала земляков настоящими солдатами, которые пожертвовали собой ради жизни мирных людей.

«Они были мужественными, сильными людьми. Выражаю глубокие соболезнования близким. Разделяю горе ваших семей», — добавила она.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратовской области 29 августа простились с 38-летним Михаилом Ждановым. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР.

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