Китайская Народная Республика, , 08:15 — REGNUM Китай запустил ракету-носитель «Куайчжоу-1А» для вывода в космос двух спутников, сообщает 25 сентября агентство Синьхуа.

Китайская ракета Куайчжоу alexpgp

Пара спутников, «Шиянь-14» и «Шиянь-15», были подняты в 6:55 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси и вскоре вышли на заданную орбиту.

«Шиянь-14» будет в основном использоваться для проведения научных экспериментов и проверки новых технологий, в то время как «Шиянь-15» будет предоставлять данные в области землеустройства, городского планирования, а также предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий. Это был 18-й полет ракет-носителей серии «Куайчжоу-1А».