Томск, , 08:15 — REGNUM Заместителем губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре назначен Николай Руппель, ранее работавший заместителем префекта Северного административного округа Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель Администрация Томской области

По словам губернатора Владимира Мазура, его новый заместитель является профессионалом своего дела, в этом он имел возможность убедить по работе в Тюмени, Тобольске, Калуге и в Томске.

«Строительная отрасль в тяжелом состоянии, перед новым руководителем ставлю задачу добиться исполнительской дисциплины в реализации национальных и региональных проектов, создать конкурентную среду на рынке жилищного строительства, навести порядок в градостроительной деятельности, особенно в Томске, где она последние годы просто деградирует», — отметил он.

Николай Руппель родился в 1963 году в селе Малиновка Томского района, работал в Туганском леспромхозе. В 1993 году стал заместителем главы администрации Малиновского сельского совета, а в 1996-м — заместителем главы Томского района. В 2001 году ушёл в бизнес, работал в руководстве тюменской компании «Запсибгазпром», затем на различных должностях в Тобольске, Калуге и Москве.

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