Москва, 26 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Рубль 23 сентября подорожал несмотря на рост геополитических рисков вокруг России, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Силу ему придали продажи экспортеров, а также юрлица и физлица избавляющихся от токсичных активов. Экспортеры продавали иностранную валюту для налоговых выплат.

Физлица конвертировали валюты недружественных стран в ожидании запрета торгов на Мосбирже. Укрепление рубля сдерживалось снижением нефтяных котировок и подорожанием доллара на Форекс. Цена на нефть марки Brent упала до $85,47 за баррель.

По итогам дня 23 сентября рублевые пары закрылись снижением. Рубль показал уверенную позитивную динамику по всему рынку.

Пара доллар/рубль снизилась на 1,56%, до 57,92 руб., евро/рубль — на 2,29%, до 56,30 руб., фунт/рубль — на 6,18%, до 60,04 руб., юань/рубль — на 2,54%, до 8,09 руб.

Сегодня, 26 сентября, баррель Brent стоит $85,63. Утренняя сессия открылась ростом по рублевым парам. Курс доллара повышался до 58,18 руб., курс евро — до 58,76 руб.

Пара доллар/рубль 23 сентября падала к минимуму от 19 августа, но по-прежнему остается торговаться в ограниченном ценовом диапазоне. Против евро рубль остается сильным на фоне ослабления единой валюты на Форекс. Евро сдает позиции доллару из-за энергетического кризиса.

На минувшей неделе российские акции показали повышенную волатильность из-за указа о мобилизации и проведения референдумов ДНР и ЛНР о присоединении к России.

По доллару диапазон расширился до 56,50–63,00 руб. Фактор неопределенности сохраняется на всех рынках. С одной стороны, рубль получает поддержку от токсичности доллара и евро.

С другой стороны, находится под давлением из-за снижения цен на нефть, а также ожиданий введения новых антироссийских санкций.

При сохранении продаж евро и доллара рубль может повторно протестировать отметку 55 руб. против американской валюты.

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