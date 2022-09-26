Пекин, , 08:13 — REGNUM Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, китайская исследовательская группа совместно с зарубежными коллегами недавно обнаружила, что ключевой белок действует как основной датчик нитратов для наземных растений, сообщает 25 сентября агентство Синьхуа.

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Нитрат является важным питательным веществом и сигнальной молекулой для роста растений. Растения чувствуют внутриклеточный нитрат, регулируя свои метаболические реакции и реакции роста. В сельскохозяйственном производстве нитраты являются важным фактором, повышающим урожайность сельскохозяйственных культур. Исследователи из Северо-Западного университета A&F Китая, наряду с исследователями из Гарвардского университета и Токийского университета, обнаружили, что белок NLP7 служит как переключателем сигнала нитрата, так и рецептором нитрата.

Они также разработали флуоресцентные нитратные рецепторы для наблюдения за уровнями нитратов и изменениями в растениях на клеточном уровне. По данным Северо-Западного университета A&F, исследование иллюстрирует регуляторный механизм, который фотоавтотрофные растения используют для активации сети передачи сигналов растений и реакции роста путем определения нитрата.

Исследование предоставит новую информацию, которая поможет повысить эффективность использования азота в сельскохозяйственных культурах, сократить использование удобрений и потребление энергии, смягчить изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов, и поддержать устойчивое развитие сельского хозяйства.