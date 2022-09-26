Донецк, 26 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики получили ранения пять мирных жителей. Об этом 26 сентября сообщили в республиканском штабе территориальной обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

За некалендарные сутки с 08:00 25 сентября до 08:00 26 сентября в результате обстрелов территории ДНР ранены пять мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.