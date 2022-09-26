Кишинёв, , 08:10 — REGNUM Участники акции протеста в Кишинёве в ходе митинга 25 сентября запустили в небо на воздушных шарах макет президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщает пресс-служба партии «Шор».

Макет Майи Санду запустили в небо на акции протеста в Кишинёве Политическая партия «Шор»

Отмечается, что в этот день протестующие прошли во двор администрации президента. Там они потребовали отставки президента и правительства. Активисты обвинили власти в нежелании договариваться с Россией о снижении цен на газ.

«По словам председателя Оргеевского района и одного из организаторов акции протеста Дину Цуркану, это символическое действие представляет уход Майи Санду с поста, потому что именно этого хочет сегодня народ республики», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что «президент» держала в руках табличку с надписью «Довела страну до кизяка». По данным организаторов акции, в этот день собрались 45 тыс. протестующих. Они попытались установить палатки во дворе администрации президента, но сотрудники полиции не позволили сделать этого и вытолкали всех на улицу.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября идёт бессрочная акция протеста. Протестующие установили более 200 палаток. По воскресеньям проходят массовые митинги.

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