Вашингтон, 26 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Центробанки стран Запада спровоцировали обвал гособлигаций, повышая процентные ставки в попытках сдержать высокие темпы инфляции, сообщает 25 сентября Bloomberg.

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По данным экспертов из Bank of America, рынки суверенных облигаций по всему миру сейчас находятся «на пороге худших показателей с 1949 года», когда Европах находилась «в руинах после Второй мировой войны».

ФРС США и ряд прочих центральных финансовых институтов стран Запада перестали сдерживать базовую процентную ставки, близкую к нулю в рамках поддержки экономики, как это было во время пандемии, что и оказало ключевое влияние на происходящее.

Так, ФРС США после сентябрьского заседания повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов до 3,25% годовых. Осуществлялось три раунда повышений с мая текущего года. Однако пока рекордную инфляцию переломить не удалось.

Напомним, что инфляция в странах Запада была вызвана введением беспрецедентных санкций против России после начала спецоперации на территории бывшей УССР против неонацистского киевского режима. Прежде всего санкции привели к подорожанию топлива, что повлияло и на другие сферы экономики.