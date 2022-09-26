Вена, 26 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В том, что обстрелы Запорожской АЭС ведут киевские боевики, убедилось Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 26 сентября заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Конечно же, после визита на ЗАЭС и размещения там двух своих сотрудников агентство убедилось в том, что огонь ведется с [киевской] стороны, но в публичных докладах этот аспект обходит стороной. Думается, что это во многом результат давления со стороны США и их союзников, но не только», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом постпред РФ уточнил, что также на этом отражается специфика мандата МАГАТЭ, в котором не предусмотрена возможность установления виновных в совершении противоправных действий против ядерных объектов.

«Думается, что при согласовании зоны ядерной и физической ядерной безопасности на и вокруг ЗАЭС, если эта инициатива [гендиректора МАГАТЭ Рафаэля] Гросси получит развитие, этот недостаток следует каким-то образом устранить», — добавил Ульянов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что не будет никакой демилитаризации Запорожской АЭС.