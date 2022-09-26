Чебоксары, , 08:05 — REGNUM В Чувашии на горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступают, в том числе, жалобы на незаконный призыв. Попытки выполнить президентский указ «любыми путями» будут пресекаться, а виновных привлекут к ответственности. Об этом предупредил в телеграм-канале глава республики Олег Николаев.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на горячую круглосуточную линию 122 от жителей Чувашии поступают «жалобы на незаконный призыв». Руководитель республики отметил, что все случаи рассматриваются военкоматом «в индивидуальном порядке» и заверил, что «будут мобилизованы только те, кто соответствует требованиям указа».

«Те, кто стремится любыми путями выполнить так называемый «план», закрывая глаза на отсутствие у призываемого боевого опыта, наличие у него инвалидности или родственников на иждивении, будут привлечены к ответственности. Подобная халатность недопустима», — подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, что с начала частичной мобилизации от жителей Чувашии на горячую линию поступило свыше 2 тыс. звонков, большинство из них касается условий призыва, ограничениях, социальных гарантиях и кредитных обязательствах.

«Благодарю тех, кто делает осознанный выбор и добровольно обращается в пункты призыва. Не сомневаюсь в мужестве наших земляков!» — написал глава республики.

Отметим, что в Чувашии запущен сайт, где даны ответы на часто задаваемые вопросы, и работает чат-бот.

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Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась в рамках указа президента Владимира Путина 21 сентября. Призыву подлежать только находящиеся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в армии, имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Мобилизованных приравняют к проходящим службу по контракту с получением аналогичных выплат и социальных гарантий.

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