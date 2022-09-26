Чебоксары, 26 сентября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Чувашии на горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступают, в том числе, жалобы на незаконный призыв. Попытки выполнить президентский указ «любыми путями» будут пресекаться, а виновных привлекут к ответственности. Об этом предупредил в телеграм-канале глава республики Олег Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По его словам, на горячую круглосуточную линию 122 от жителей Чувашии поступают «жалобы на незаконный призыв». Руководитель республики отметил, что все случаи рассматриваются военкоматом «в индивидуальном порядке» и заверил, что «будут мобилизованы только те, кто соответствует требованиям указа».

«Те, кто стремится любыми путями выполнить так называемый «план», закрывая глаза на отсутствие у призываемого боевого опыта, наличие у него инвалидности или родственников на иждивении, будут привлечены к ответственности. Подобная халатность недопустима», — подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, что с начала частичной мобилизации от жителей Чувашии на горячую линию поступило свыше 2 тыс. звонков, большинство из них касается условий призыва, ограничениях, социальных гарантиях и кредитных обязательствах.

«Благодарю тех, кто делает осознанный выбор и добровольно обращается в пункты призыва. Не сомневаюсь в мужестве наших земляков!» — написал глава республики.

Отметим, что в Чувашии запущен сайт, где даны ответы на часто задаваемые вопросы, и работает чат-бот.

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Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась в рамках указа президента Владимира Путина 21 сентября. Призыву подлежать только находящиеся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в армии, имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Мобилизованных приравняют к проходящим службу по контракту с получением аналогичных выплат и социальных гарантий.