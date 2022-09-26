Тюмень, , 08:03 — REGNUM В Тюменской области средний возраст матерей составляет 29 лет. Об этом сообщает «МегаТюмень» по данным Фонда социального страхования.

Младенец (сс) skimpton007

Средний вес тюменского младенца составляет 3,35 кг, рост — 52,39 сантиметров.

Матерями в 17 лет в 2022 году стали стали 26 тюменок, одна женщина решилась на роды в 50-летнем возрасте. Первого ребёнка жительницы Тюменской области предпочитают рожать в возрасте 24 лет, второго и третьего чаще всего — в 34-35 лет. В 2022 году пик рождаемости пришёлся на июле. Младенцы чаще появляются на свет по средам, меньше всего — по понедельникам.

За восемь месяцев этого года, по временной нетрудоспособности женщинам в регионе выплатили 3616,56 млн рублей, в том числе по уходу за детьми 433,65 млн рублей, по беременности и родам — 953,05 млн рублей, единовременных пособий по рождению ребенка выплачено 158,08 млн рублей, по уходу за ребенком до полутора лет — 1293,75 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области зафиксирован самый юный возраст матерей — 14 лет. По одному случаю в 2021 и 2022 годах.