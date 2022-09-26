Барнаул, 26 сентября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. На территории Алтайского края продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщает избирком региона 26 сентября.

Избирком Алтайского края Референдум о воссоединении Донбасса и России в Алтайском крае

«В течение первых четырех дней, с 23 по 26 сентября, организовано выездное голосование, в рамках которого практически до каждого муниципального образования, где проживают жители Донецкой и Луганской Народных Республик, доедут представители зарубежных участковых комиссий в целях обеспечения условий для участия в референдумах.

Избирательная комиссия Алтайского края оказывает содействие зарубежным избирательным комиссиям в реализации их полномочий с учетом особенностей территории — инфраструктуры, материального и транспортного обеспечения.

Очень надеемся, что жители ЛНР и ДНР, которые в силу различных причин находятся в данный момент на территории Алтайского края, воспользуются представленной возможностью для реализации своего волеизъявления», — отметила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также контролируемых российскими военными частей Херсонской и Запорожской областей б. УССР проходят с 23 по 27 сентября.

Call-центр принимает звонки по номеру телефона 8 (3852) 36-30-62 с 9:00 до 18:00 местного времени. «Горячая линия» будет работать по 27 сентября 2022 года включительно. Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, которые в настоящий момент находятся на территории Алтайского края, голосуют на референдумах по вопросу вхождения ЛНР и ДНР в состав Российской Федерации.

Проведение выездного голосования обеспечивают мобильные группы зарубежных участковых комиссий. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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