Донецк, 26 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Горловка и Киевский район Донецка. Об этом 26 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 07:06 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 07:23 ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что священник сводной казачьей бригады «Дон» имени архистратига Михаила протоиерей Евфимий Козловцев погиб 25 сентября во время специальной военной операции на территории б. УССР.